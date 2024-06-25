Haziran ayı belediye meclisi toplantısında ilçedeki çalışmalar hakkında detayları paylaşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, itfaiye ve ambulansın girmediği sokak kalmayacağının sözünü verdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Haziran ayı belediye meclisi toplantısında ilçede yapılan çalışmalar hakkında detayları paylaştı. Başkan Akpolat, “Hayata geçireceğimiz projeleri inceledik, altyapı hizmetlerini gözden geçirdik. Yeniden düzenleyeceğimiz alanları belirledik. Önceliklerimizi belirledik, Ihlamurdere Caddesi’nin hem altyapısı eski olan su kanallarının doğru bağlantıları çünkü oradaki alanların birçoğu özel mülkiyet, özel mülkiyetten kaynaklı yanlış imalatlar var. Dolayısıyla oradaki yaşanılan şu anda ufak tefek sorunlar varsa da kaynağı bunlar. Özel mülkiyet alanlarına İSKİ’nin girme yetkisi yok. Şimdi biz bu çalışma kapsamında oradaki düzenlemeyi de yapacağız” dedi.

"Ihlamurdere Caddesi’ni konforlu bir alan haline getireceğiz"

İtfaiye ve ambulansın girmediği sokak kalmayacağını sözünü veren Başkan Akpolat, “Bu düzenlemeyi yaparken aynı zamanda Beşiktaş’ta Ihlamurdere Caddesi’nde özellikle buradan da ifade etmiş olayım. İtfaiye ve ambulansın girmediği hiçbir sokağı bırakmayacağız. Dolayısıyla orada kamunun alanlarını açacağız, oraya uygun hale getireceğiz. Hem orada vatandaşın yaya geçidini engelli geçişini özellikle 65 yaş üstü komşularımızın rahat erişimini sağlayacak, konforlu bir yer haline dönüştüreceğiz. Bunun takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Kaymakamlığımız, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, İstanbul Büyükşehir Belediyemizle beraber hem altyapısını hem üst yapısını cephe rehabilitelerini, yaya ve engelli geçişlerini hepsini bir arada düzenleyip parça parça değil hepsinin bir arada koordine içerisinde çalıştığı bir programı hayata geçireceğiz. Buradan bunun bir anlamda müjdesini vermiş olalım" şeklinde konuştu.