Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlar için hizmete açtığı Kocaali Sosyal Tesisleri, bu sezon da kapılarını açtı. Hizmetleri ve olanaklarıyla kadınlara önemli ayrıcalıklar sunan tesis, Türkiye’nin dört bir tarafından ve yurt dışından gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu. Tesiste sadece 6 günde iki bin misafir ağırlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesisleri yeni sezon için kapılarını açtı. Kurban Bayramı’nın üçüncü günü yani 18 Haziran’da kapılarını açan Kocaali Sosyal Tesisleri ilk andan itibaren yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen yüzlerce tatilci, bayram tatilini Kocaali Sosyal Tesisleri’nde geçirdi. Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşıyan ve haftanın 6 günü Sakarya’dan ve çevre illerden gelen kadınlara ev sahipliği yapan tesis, 6 günde iki binden fazla misafiri ağırladı.

Kadınlara özel olarak inşa edilen 20 bin metrekarelik alan üzerinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile şehir turizmine büyük katkı sunuyor. Sosyal tesisin içerisinde ayrıca bebek bakım odası, çocuk oyun parkı ile çocuk oyun havuzu da bulunuyor. Yaz sezonu boyunca açık olacak tesisle ilgili rezervasyon ve bilgi için 0549 454 94 65 numaralı hat mesai saatleri içerisinde aranabiliyor.