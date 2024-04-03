Beşiktaş’ta bulunan eğlence mekanındaki tadilat esnasında çıkan yangın sonucu, zehirlenerek hayatını kaybeden Ahşap Ustası Ramazan Alpan’ın cenazesi, Sarıyer’deki evinin önünden helallik alındıktan sonra defin için memleketi Kastamonu’ya gönderildi. Ramazan Alpan’ın kızı Sevim Alpan, adaletin yerini bulmasını istedi.

Dün Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesinde bulunan 16 katlı binanın bodrum katında yangın çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre eksi 1 ve eksi ikinci kartları, eğlence mekanı olarak kullanılan katlardaki tadilat çalışmaları esnasında kaynak tüpü patladı. Tüp patlaması sonucu çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Ahşap Ustası Ramazan Alpan, son yolculuğuna uğurlandı

Çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybedenlerden biri olan Ahşap Ustası Ramazan Alpan’ın Sarıyer’deki evinin önünden helallik alınarak defin için Kastamonu’ya gönderildi. Ramazan Alpan’ın eşi Safiye Alpan ve kızları sinir krizi geçirerek cenaze aracındaki tabuta sarıldı.

“Olayın örtbas edilmesini istemiyorum”

Ramazan Alpan’ın kızı Sevim Alpan, “Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Olayın örtbas edilmesini istemiyorum. Lütfen adalet yerini bulsun, kim suçluysa cezasını çeksin. Bir de babamın eşyalarını istiyorum” dedi.

Ailesi ve sevenleri tarafından helalliği alınan Ramazan Alpan’ın cenazesi Kastamonu Şenpazar’a gönderildi.