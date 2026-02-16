Başkan Yeşiltaş "Biz İnegöl’e Burfaş kafe ve Kent lokantası üzerinde çalışıyorlar. Bunun da şimdiden müjdesini verebiliriz. En son başkanla görüşmemizi Burfaş’ın genel müdürüyle, yönetim kurulu başkanıyla zaten ben yanındayken görüştü. Hızlı bir şekilde hazırlıyorlar, kısa bir sürede yapılır." dedi.

Yeşiltaş kreş projelerine ilişkin çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Türkiye genelinde CHP’li belediyeler tarafından açılan kreş sayısının artırılmasının hedeflendiğini belirterek " Türkiye’nin dört bir tarafında bütün kreşler üzerinde ciddi bir çalışma yapıyorlar. Hatta Genel Başkanımız 1000 kreş olacak diye hedef koydu, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin kurduğu. En son Osmangazi Belediyesi’nde açtık. Bunla ilgili zaten Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yoğun çalışıyorlar. Çok önemsiyoruz. Hem çocuklarımızın eğitim öncesi kreşlerde olması, aynı zamanda kadınlarımızın çalışma hayatına daha çok katılabilmesi için kreşlere yoğunluk veriyoruz. Ancak yasal olarak engellemeye çalışıyorlar, sizin kreş açma yetkiniz yok diyorlar. Kreşler konusunda kesinlikle ödün vermiyoruz." ifadelerini kullandı.