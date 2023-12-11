Beşiktaş'ta Aboubakar ile yollar ayrılabilir. Gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen golcü oyuncu için toplantı kararı alındı.

Durum değerlendirmesi yapılacak

Beşiktaş yönetimi golcü oyuncunun performansından memnun değil. Kendisiyle ilgilenen kulüplerin ortaya çıkmasının ardından sahada varlık göstermeyi bırakan Kamerunlu golcü için ayrılık kararı alınması kesin gibi.

Taraftarla arasındaki bağlar koptu

Beşiktaş taraftarı, Aboubakar'ın bu isteksiz tavrı nedeniyle bağları çoktan kopardı. Siyah-beyazlı yönetimin aldığı karara göre, devre arasında golcü oyuncuyla yollar kesin olarak ayrılacak. Yeni forvet için arayışlara başlayan Hasan Arat yönetimi, Aboubakar yerine yıldız bir oyuncu kadroya katacak.