Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Başkanı Elçin Kılıç ve yöneticiler, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı’yı ziyaret etti.
Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Genel Menajeri Erdem Göksel, İdari Menajeri Handan Karatekin ve Antrenör-Oyuncusu Kaan Dalay, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı’ya engelli sporuna ve kulübümüze verdiği destekten ötürü teşekkür ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligleri Sorumlusu Turgut Paşalı da yer aldı.
Elçin Kılıç, ziyaretin anısına Dr. Serhan Antalyalı’ya isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.