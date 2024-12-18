Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, daha önce birçok önemli toplantıya ev sahipliği yapmışken, bu kez Kırmızı Kitap'ın güncellenmesi amacıyla 'gizli' bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti.

ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Devletin "gizli anayasası" olarak bilinen ve halk arasında "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kitabın güncellenmesine yönelik olarak, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde ay başında "gizli" bir toplantı düzenlendi.

TALİMATI ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçmişti. Gizliliği nedeniyle kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak bilinen belgenin güncellenmesi için, yılın ilk aylarında bakanlıklardan ve ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler talep edilmeye başlanmıştı.

GİZLİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan alınan veriler doğrultusunda çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde bu ayın başında "gizli" bir toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği toplantıda, "Kırmızı Kitap"ta yapılması planlanan düzenlemeler ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi.

CEP TELEFONLARI VE AKILLI SAATLER ALINMADI

Toplantıya katılanların cep telefonları ve akıllı saatleri alınırken, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Toplantı sonrası, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Bu çalışmaların ardından, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, devletin iç ve dış tehdit algılamalarını maddeler halinde ortaya koyan bir belge olarak önemli bir işlev taşıyor. Belge, tehditlerdeki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

SON GÜNCELLEME EYLÜL 2019'DA YAPILDI

Milli güvenliğin sağlanması ve ulusal hedeflere ulaşılması amacıyla, Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler doğrultusunda iç, dış ve savunma hareket tarzlarını belirleyen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." denilmişti.

"KURUMLARA YÖN VERECEK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülürken, bir soru üzerine bu konuya dair açıklamalarda bulundu.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesini çok kapsamlı, çok nitelikli bir belge olarak nitelendiren Yılmaz, "Bunu Milli Güvenlik Kurulumuzun kararıyla resmileştireceğiz. Muhtemelen önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nda bu belge tartışılarak resmileşmiş olacak ve kurumlarımızın yapacağı çalışmalara yön vermiş olacak. 2025 yılında yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgemizin hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.