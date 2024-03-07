Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun verdiği "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi" sahibi İLAD’a yapılan akreditasyon başvurusu sonrası İLEDAK tarafından değerlendirilen İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi, 5 yıl süreyle akredite edildi ve İLAD akreditasyon sertifikası almaya hak kazandı.

İletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’deki iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan İLEDAK, İstanbul Beykent Üniversitesi iletişim Fakültesi’ni fiziki yeterliliğinden, akademik faaliyetlerine kadar birçok kritere göre değerlendirdi. Değerlendirme sonrası Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programı ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programı, 5 yıl süre ile akredite edildi ve İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı.

“İletişim sektöründeki rekabet avantajını artırmada kararlıyız”

Fakültenin başarısı ile ilgili konuşan İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, “Öğrencilere daha iyi bir eğitim deneyimi sunma, akademik ve profesyonel gelişimlerini destekleme ve iletişim sektöründeki rekabet avantajını artırma konusundaki kararlığımızı akreditasyonlarla ortaya koyuyoruz. Elde ettiğimiz akreditasyon başarılarıyla üniversitemizin sürekli gelişimini ve kalite standartlarını sağlama konusundaki hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bu süreç, öğrencilere güvenilir bir eğitim sunan yükseköğretim kurumlarını belirleme ve toplumun genel eğitim standartlarını yükseltme amacına da hizmet ediyor. İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin elde ettiği uzun vadeli akreditasyon, bu kurumsal taahhüdü ve nitelikli eğitimdeki üstünlüğümüzü vurgulamak açısında oldukça önemli” dedi.