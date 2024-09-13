Gebze’de Beylikbağı 335. Sokak’ta hayata geçirilecek olan konsept parkın temeli atıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçenin mahallelerinde sayıları 10’u aşkın kazandırılan konsept parklar, çocuklar için oyun gruplarının yanı sıra gençler için de sportif alanları bünyesinde barındırıyor. Gençlerin ve çocukların güven içerisinde hem oynayabileceği hem de spor yapabileceği şekilde dizayn edilen konsept parklarda ayrıca yeşil donatı alanları, kamelya, fitness alanı ve yürüyüş parkurları da yer alıyor.

Konsept park çalışmaları kapsamında Beylikbağı Mahallesi 335. Sokak’ta yeni parkın temeli atıldı. Belediye yetkilileri, konsept parkta imalat çalışmalarının hızla tamamlanarak hizmete açılacağını bildirdi.