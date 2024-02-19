Beylikdüzü’nde E-5 yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında E-5 yan yol Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FLL 946 plakalı araç, kaldırıma çıkarak önce yürüyen 3 yayaya, ardından bir oto galerinin duvarına çarptı. Araçtaki yabancı uyruklu 4 kişiden biri kaza sonrası kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Mustafa K., Doğukan K. ve M.K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü ve araçta bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Sürücünün yapılan kontrolde alkollü olmadığı tespit edildi.

Kazada oto galeride park halindeki iki araç da hasar görürken, kaza yapan araç çekici yardımıyla olaş yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.