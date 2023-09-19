Beylikdüzü E-5’te seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Kendini dışarı atarak yangından kurtulan şoför, aracı yeni tamirden aldığını söyledi.

Yangın saat 16.00’da E-5 Beylikdüzü mevkii Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Alparslan Altınoğluk yönetimindeki otomobilden seyir halindeyken bir anda dumanlar yükseldi. Sürücü kendisini dışarıya atıp itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Yangın nedeniyle bölgede trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küle dönen araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayla ilgili konuşan sürücü Altınoğluk, “Aracın partiküllerini temizlettim. 5 kilometre geldikten sonra aracın altında patlamalar oldu. Dışarıdan söndürmeye çalıştım ama maalesef durum bu şekle geldi, araç yandı” dedi.