Beyoğlu Karaköy’de park halindeyken freni boşalan vinç, caddede bekleyen başka bir vince çarparak savurdu. Savrulan vinçteki sürücü yaralanırken, o sırada yoldan kimsenin geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Tersane Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Billur Sokağı’nda park halinde bulunan 34 HDY plakalı vinç, freni boşalınca hareket etti. Hızla giden vinç caddede bekleyen 34 AF 3123 plakalı başka bir vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşısına savrulan vinç, otelin duvarına vurdu. Diğer vinç ise yol kenarında durdu. O sırada yoldan kimsesinin geçmemesi muhtemel bir faciayı engelledi. Vinç ağır hasar alırken şoförü Ersin Taş ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“Sesi duyunca dışarı çıktık”

Otel çalışanı Mustafa Mengütemur, "Sesi duyduğumda ve dışarı çıktık. Vincin freni patladı. Bu vinç diğer vinci karşı kaldırıma attı. Yukarıdaki otelde çalışıyorum oradan sesi duyunca dışarı çıktık. Görevli arkadaşlar gerekenleri yaptı" ifadelerini kullandı.

Kaza sonrası Tersane Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik tekrar açıldı.