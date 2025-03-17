Beyoğlu Belediyesi, gençlerin hayallerine bir adım daha yaklaşmasına katkı sunmayı hedefleyen önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdiğini duyurdu. Beyoğlu’nda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) sınavlarına hazırlanan adaylar için ücretsiz hazırlık kurslarının verileceği açıklandı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek kurslarla, adaylar fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlık parkurunda profesyonel destekle hazırlanabilecek.

Dört ay boyunca 130 saat eğitim verilecek

15 Nisan’da başlayacak olan PMYO Parkur ve BESYO hazırlık kursu dört ay sürecek. Toplamda ise her iki kurs için de 130’ar saat eğitim verilecek. Bu özel fırsattan yararlanmak isteyen gençler için son başvuru tarihi 30 Mart olarak belirlendi. Eğitimlere katılmak isteyen gençler BeyoğluApp uygulaması üzerinden ücretsiz olarak kayıtlarını yaptırabilecek.