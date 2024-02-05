MALZEME LİSTESİ: 1 kg dolmalık biber 500 gr kıyma 1,5 su bardağı pirinç 1 çay bardağı iri bulgur 3 soğan 1 tutam maydanoz 1 tutam dereotu 1 tutam taze nane 3 domates 1 çorba kaşığı domates salçası 1 çorba kaşığı biber salçası tuz karabiber zeytinyağı SOSU İÇİN: 2 çorba kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı un tuz su HAZIRLANIŞI: İç harcı için, pirinci yıkayıp süzüyoruz. Karıştırma kabına pirinci, bulguru, yemeklik doğranmış soğanı koyuyoruz. Kıymayı ve salçaları ilave ediyoruz. Maydanozu, naneyi, dereotunu doğrayıp karışıma katıyoruz. Domateslerin kenarlarını kavisli olarak kesiyoruz. Ortalarını doğrayıp ekliyoruz. Dış kısımlarını da biberlerin ağızlarını kapatacak şekilde doğruyoruz. Tuz, karabiber ve zeytinyağı döküyoruz. Harcımızı iyice karıştırıyoruz. Biberlerin kapak kısımlarını çıkarıyoruz ve çekirdeklerini çıkarıyoruz. Biberlerin içine iç harçtan dolduruyoruz. Çok sıkıştırmamaya özen gösteriyoruz ve doğradığımız domatesleri kapatarak yayvan bir tencereye diziyoruz. Eğer harç artarsa kırmızı biber, patlıcan da doldurabiliriz. Sosu için, küçük bir tencereye tereyağını ve unu koyup kavurmaya başlıyoruz. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Salçasını koyup kavurmaya devam ediyoruz. Soğuk suyla kıvamını açıyoruz ve kaynayan sosu da biber dolmalarının üzerine döküyoruz. Kapağını kapatarak kısık ateşte 1-1,5 saat kadar pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi