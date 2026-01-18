Mücadeleye hızlı başlayan Trabzon FK, 27. dakikada Süleyman Güneş’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci devrede tempo yükseldi. Bursaspor 77. dakikada Ertuğrul Furat’ın golüyle eşitliği sağladı. Ancak bu golün hemen ardından 81. dakikada Enes Karakuş 1461 Trabzon FK’yı yeniden öne geçirdi: 2-1. Maç bu skorla sona erdi.

Bursaspor en son 9 Kasım'da deplasmanda Gebzespor' a 4-1 yenilmişti.

1461 TRABZON FK

Kalede Melih Ataş görev yaparken; savunmada Mustafa Akbaş, Emir Tintiş, Metehan Yılmaz ve Süleyman Samet Yılmaz yer alıyor. Orta sahada Sami Satılmış ve Enes Karakuş forma giyerken; hücum hattında Süleyman Güneş, Yusuf Şahin Örnek, Naim Saruhan Dönmez ve Muhammed Emin Sarıkaya görev alacak.

Teknik sorumlu: Olcay Şahan.

BURSASPOR

Yeşil-beyazlılarda kaleyi Kerem Matışlı koruyacak. Defans hattında Rahmetullah Berişbek, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy ve Barış Gök bulunuyor. Orta sahada Eyüp Akcan, Tunahan Ergül ve Soner Aydoğdu şans bulurken; ileri uçta Ertuğrul İdris Furat, Halil Akbunar ve Baran Başyiğit sahada olacak.

Teknik direktör: Tahsin Tam.

Karşılaşma Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanırken, müsabakayı Yusuf Ziya Gümüş yönetti. Gümüş’ün yardımcılıklarını Turan Çelik ile Mustafa Pelit yaparken, dördüncü hakem olarak Bekir Doğan görev aldı.