Belediye Başkan Yardımcısı Güven Çeker, Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde kaçak doğalgaz kullanımının tespit edilmesi üzerine belediyeye 159 bin TL para cezası yazıldığı söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, başkan yardımcıları ve müdürlerle birlikte göreve geldikleri 75 günlük sürede yapılan projeler hakkında bilgi verildi. Bu esnada geçtiğimiz gün İHA tarafından gündeme getirilen ’Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin çatısı akıyor, vatandaşlar mağdur’ başlıklı haberin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Güven Çeker, otogarın durumun işler acısı bir halde olduğunu söyledi. Çeker, "Otogarın çatısı ile alakalı sorunu gidermek için otogara gittiğimizde AKSA’dan geldiler ve gazımızı keseceklerini söylediler. ’Gazımızı niye kesiyorsunuz’ diye sorduğumuzda şok olduk açıkçası. Bir sayaç var, sayaca giren bir kısım var, birde sayacın okunup çıktığı bir alan var. Yetkiler durumu bize izah ettiler ve biz de durumu anladık. Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde direk BOTAŞ’ın hattından kaçak olarak 2 sıcak hava üreten cihaz çekmişiz. Bununla alakalı şok geçirdik ve kaçak gaz alındığı öğrendik. Bununla alakalı hemen sökelim ve belediyenin mağduriyetini giderelim dedik. Bize 159 bin TL ceza kestiler. Bu tür şeylerle karşılaştık" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Sadık Kaya geçtiğimiz haftalarda AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’in gündeme gelen fatura iddialarıyla ilgili bir soru üzerine yapılan açıklamalar esnasında skandal bir durumun yaşandığı ortaya çıktığını söyleyerek, faturaların gerekli yerlere teslim edilerek, şikâyette bulunduklarını belirtti.

Öte yandan belediye adına doğan 159 bin liralık ceza sonrası kamu zararı oluştuğundan Bilecik Belediye Başkanı Sadık Kaya tarafından idari soruşturma başlatıldı.