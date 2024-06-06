Bilecik Genç Fenerbahçelilerin düzenlediği ücretsiz mangal organizasyonuna 200 kişi katıldı.

Bilecik Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen mangal organizasyonuna adeta Fenerbahçeliler akın ederken, piknik şenlik havasına dönüştü. Bilecik Genç Fenerbahçeliler Başkanı Alper Badak acısıyla tatlısıyla bir sezonu geride bıraktıklarını anlatarak, "Bizim sevgimiz ne kupa büyüklüğü ne şampiyonluk terimi ile gönülden Fenerbahçe’ye bağlıyız. Bizler büyük bir taraftar grubuyuz ve bu sezonu en iyi şekilde takımını destekleyen Fenerbahçelilere teşekkür ederim" dedi.