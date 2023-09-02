Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleşti.Sedar CEYLAN/ Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Toplantı salonunda gerçekleşen Eylül ayı meclis toplantısında Plan Bütçe Komisyonu Raporu, İmar Komisyonu Raporu, Ek Bütçe Yapılması, Şartlı Bağış Kabulü olarak 4 gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, eylül ayı meclis toplantısında alınan kararların Pazaryeri ilçesine hayırlı olması dileklerinde bulunup meclis üyelerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.