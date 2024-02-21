Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Dernek yönetimi, Bilecikli SMA hastası minik Aydem’e destek ziyaretinde bulundu.

Bilecik’te ilk defa SMA tanısı konulan minik Aydem Emine Dürük’ün tedavisi için tüm Bilecik seferber oldu. İş İnsanı Aliye Ayaz ve ekibi öncülüğünde Valilik izniyle başlatılan yardım kampanyasına Bilecik’in her kesiminden destek gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kongre gerçekleştiren dernekte yeniden Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı seçilen Ruşen Gül ve yönetimi yardım kampanyasının öncülüğünü yapan Aliye Ayaz ile birlikte SMA hastası Aydem Emine Dürük’ü evinde ziyaret ettiler. Başkan Gül ve yönetimi minik Aydem’e Balkan Kültürüne ait umut ve şans getirdiğine inanılan ’Martenicka’ bilekliğini takarak Aydem’in bir an önce sağlığına kavuşmasını dilediler. Başkan Gül, ayrıca bundan sonra örülecek tüm bilekliklerin gelirinin de Aydem’e bağışlanacağını dile getirdi.