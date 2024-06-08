Bilecik, Türkiye genelinde en fazla kursiyere sahip 2’inci il olarak listede yerini aldı.

Bilecik’te düzenlenen ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri kapsamında Gölpazarı’nda düzenlenen defileye Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl katıldı. Miniklerin defilesi büyük beğeni toplarken sevimli anlara herkes alkışla eşlik etti. Ardından Vali Aygöl, yıl boyunca Gölpazarı’nda yaklaşık 3 bin kişinin faydalandığı kurslarda yapılan çalışmaları inceledi. Vali Aygöl, defilede yaptığı konuşmada, ‘’Bu sene Halk Eğitim Merkezlerimizde bin 191 kurs açıldı ve bizler tam 33 bin 789 kursiyere ulaştık. Türkiye’de nüfus oranına göre en fazla kursiyere sahip 2’inci il Bilecik oldu. Eğitim camiamızı ve kurslarımıza katılan tüm vatandaşlarımızı, kursiyerlerimizi tebrik ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.