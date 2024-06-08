Çanakkale’de YKS sınavının birinci oturumuna geç kalan 10 öğrenci, polis ekipleri tarafından okullarına yetiştirildi.

Çanakkale’de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) geç kalan adayların yardımına polisler koştu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite adaylarına yardımcı olmak için il genelinde önlem aldı. Ekipler, Yeni Kimlik çıkarılma, Yanlış okul, Evrak eksikliği ve Kimliği evde unutma konularından toplam 10 öğrenciyi sınava girecekleri okullara yetiştirdi.