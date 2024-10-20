Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak adına gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisini daha eklemek için düğmeye bastı.

Vali Şefik Aygöl, Gölpazarı ilçesine bağlı Beşgöller bölgesinde incelemelerde bulundu. Bilecik’in doğal güzelliklerinden biri olan Beşgöller, Gölpazarı ilçesinde yer alarak Meryem Dağı’nın büyüleyici manzarası ve Sakarya Nehri’nin eşsiz görüntüsüyle ziyaretçilerine doğa harikası bir alan sunuyor. Bölge, hem doğaseverler hem de yerli ve yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi olmaya aday. Vali Şefik Aygöl, bu güzellikleri daha da öne çıkarmak ve bölge turizmini canlandırmak amacıyla Beşgöller bölgesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapılarak, vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması hedeflendi. Vali Aygöl, ziyaret sırasında bölgenin turizmine katkı sağlayacak projeleri inceleyerek, turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.