Bilecik Valisi Şefik Aygöl, il genelinde dün gece yarısı başlayan kar yağışı sonrası esprili bir paylaşım yaparak, “Nedense öğrencilerimizden tatil talep mesajları alamıyoruz” dedi.

Bilecik ve ilçelerinde dün gece yarısı başlayan sulu kar şeklinde başlayan yağış sabaha karşı kar yağışına dönüşte. Bilecik kent merkezi ve ilçelerinde sabah kalkanlar karlı kaplı sokaklarla uyanırken, Bilecik Valisi Şefik Aygöl sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Aygöl, “Bilecik ve ilçelerinde gece yarısından sonra başlayan kar yağışı devam etmektedir. İl özel idaresi, karayolları ve belediye ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Şehrimizin ana yolları açık olup yüksek kesimlerde ve bazı köy yollarımız kapalı durumda. İhtiyaç halinde ve yağışın durumuna göre ekiplerimiz müdahale edeceklerdir. Nedense öğrencilerimizden tatil talep mesajları alamıyoruz. Öğrencilerimize sağlıkla iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.