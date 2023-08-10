Bilecik Belediyesi, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğundaki içme hattındaki patladığın onarıldığı açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliğine ait, Karaköy mevkisinde yer alan hatta meydana gelen arızada onarım çalışmaları tamamlanmıştır. Boru montajı sonrası beton dökülmüş, kuruma işlemi sağlandıktan sonra da birlik personelleri tarafından üstü kapatılmıştır. Birlik tarafından su verme işlemi kademeli olarak başlatılmış olup depolarımıza suyun ulaşmasıyla su kesintisi son bulacaktır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.

Öte yandan bu bölgede sürekli oluşan patlaklar nedeniyle susuz kalan Bilecik ve ilçelerinde yaşayanlar isyan etti.