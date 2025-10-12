Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda ’Sürdürülebilir kalkınma yolunda kentsel yeşil alanlarda lavanta kullanımı’ başlıklı sunumla tanıtılan proje, Bilecik Belediyesi görevlileri Sevgi Akkoy, Ayşin Yardımcı ve Oğuz Cabar tarafından anlatıldı. Kent estetiğini güçlendirmek, çevresel farkındalık oluşturmak ve döngüsel ekonomi anlayışıyla katma değer sağlamak amacıyla uygulanan proje kapsamında şehir merkezindeki orta refüjlere dikilen 3 ton lavantadan 22 litre lavanta yağı ve 180 litre hidrosol üretildi. Elde edilen ürünler S.S. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla sabun, kolonya, yağ ve oda kokusu gibi ürünlere dönüştürülerek kadın girişimciliğine destek sağlandı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın öncülüğünde yürütülen proje, çevresel, ekonomik ve sosyal faydalarıyla sürdürülebilir kent yaşamına örnek gösterildi.