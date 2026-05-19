Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaklaşık 900 kişinin katılımıyla düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde güvenlik önlemi alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine bağlı Küçükyenice, Gökçeler, Bayat ve Karaahmetler köylerinde gerçekleştirilen Hıdırellez şenliklerinde jandarma ekiplerince emniyet tedbirleri uygulandı. Etkinliklerde 3 asayiş timi olmak üzere toplam 10 personel görev aldı. Yaklaşık 900 vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen şenliklerin huzur ve güven ortamında geçmesi için gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Öte yandan, etkinlik alanında dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlara bilgilendirme yapılarak afiş asıldı.