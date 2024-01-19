Bilecik’te 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin son bulmasıyla 39 bin 367 öğrenci karne aldı.

Bilecik’te 193 okulda 39 bin 367 öğrenci karnelerini alırken, 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline başlayacaklar. Bilecik 2 bin 766 öğretmenin elinden karnesini alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Birinci sınıf öğrencilerine hediyelerini ve karnelerini takdim edilirken, en çok onlar sevindi.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.