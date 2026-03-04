Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde kurulan 'Analiz Laboratuvarı', tarım alanındaki akademik çalışmalara katkı sunacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren 'Analiz Laboratuvarı', güçlü teknik altyapısı ve uzman akademik kadrosuyla hizmet vermeye başladı. Modern cihaz donanımıyla dikkat çeken laboratuvar, ulusal ve uluslararası projelere güvenilir veri desteği sağlayarak tarım bilimleri alanında yürütülen araştırmaları destekliyor. Laboratuvarda ham protein, azot, ham kül ve nem analizlerinin yanı sıra toplam fenolik madde, flavonoid ve antioksidan kapasite ölçümleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca atomik absorbsiyon cihazı ile bitki ve toprak örneklerinde mikro ve makro element analizleri yapılarak doğru gübreleme ve bitki besleme programlarının oluşturulmasına bilimsel zemin hazırlanıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 'Üniversitemiz, bilimsel üretimi merkeze alan yaklaşımıyla araştırma kapasitesini her geçen gün daha ileriye taşımaktadır. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Analiz Laboratuvarımız, sahip olduğu teknik donanım ve akademik birikimle yalnızca üniversitemizin değil, bölgenin ve ülkemizin tarım araştırmalarına da önemli katkılar sunmaktadır. Amacımız; nitelikli veri üreten, projeleri destekleyen ve uygulamaya dönük çözümler geliştiren bir araştırma ekosistemini sürdürülebilir şekilde güçlendirmektir. Bu doğrultuda laboratuvar altyapımıza yaptığımız yatırımlar artarak devam etmektedir' dedi.