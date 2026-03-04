Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Genel Müdürü Fethullah Güner, Bilecik'te özel öğretim kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Fethullah Güner'in programı kapsamında Bilecik'te düzenlenen sektör toplantısına Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile il genelinde faaliyet gösteren özel öğretim okul ve kurum kurucuları, kurucu temsilcileri ve yöneticileri katıldı. Toplantıda özel öğretim kurumlarının mevcut durumu, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar, sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ve kurumlar arası iş birliği imkânları detaylı şekilde değerlendirildi. Katılımcıların görüş ve önerileri alınarak çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 'Özel öğretim kurumlarımızla sürekli iletişim ve iş birliği içerisindeyiz. Eğitimde kaliteyi artırmak adına ortak akılla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Genel Müdürümüzün ilimizde gerçekleştirdiği temaslar eğitim camiamız için önemli bir kazanımdır' dedi.