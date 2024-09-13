Bilecik’te zabıta ekipleri, açılan balık sezonunun ilk denetimini gerçekleştirdi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve ekonomik gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürürken balık tezgahlarını da kontrol etti. Açılan balık sezonu ile beraber ilk denetimler zabıta ekiplerinden geldi.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Balıkların taze bir şekilde sunulması için denetimlerini sürdüren ve Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın gıda ürünlerini en uygun şekilde tüketebilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu gün gerçekleştirdiğimiz denetimlerde ise balıkçı esnafımızın ruhsatını, dükkanın ve satış yapan personelin hijyenini, tezgahlarda satılan balıkların tazeliğini, vatandaşlara sunumuna uygunluğunu kontrol ettik. Tespit ettiğimiz eksikliklerin kısa sürede tamamlanması yönünde uyarılarda bulunduk” denildi.