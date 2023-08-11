AK Parti Bilecik İl Başkanlığı himayesinde il gençlik kolları başkanlığı tarafından muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Yeni göreve atanan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kerem Cilali tarafından hazırlatılan 2 bin kişilik aşure Atatürk Parkı önünde cuma namazı sonrası vatandaşlara ikram edildi. Kazanın başına İl Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yılmaz geçerken, dualar sonrası kazanların kapakları açıldı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, etkinlikteki amaçlarının birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu söyledi. Muharrem ayının paylaşma anlamına geldiğine dikkati çeken Yıldırım, "Muharrem ayı vesilesiyle birlik ve beraberliğimiz göstermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Muharrem ayı aynı zamanda paylaşmaktır. Güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlarda hayrımıza ilgi gösterdi. Birlik ve beraberlik içerisinde nice etkinlikler yapmayı umuyoruz" dedi.