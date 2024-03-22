Bozüyük Belediyesi tarafından Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle ’Baharın Renkleri’ konulu özel bir etkinlik düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde düzenlenen bu anlamlı etkinlikte öğrenciler Bozüyük Belediyesi Özel Eğitim Eğitmeni Esin Özyetkin’in nezaretinde farklı teknikler ve malzemeler kullanarak resim çalışması yaptılar. Aynı zamanda Nevruz, baharın başlangıcı olması nedeniyle ağaç resmi yaparak rengarenk boyayan öğrenciler son olarak paspartülerini de yaparak çalışmalarını tamamladılar.