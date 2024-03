Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray ile başlayacağı play-off çeyrek final maçlarına hazırlanan İzmit Belediyespor’da oyuncular kazanmaya odaklandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni averajla dördüncü sırada bitiren İzmit Belediyespor, 23 Mart Cumartesi günü play-off çeyrek final birinci maçında, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını eksiksiz sürdüren İzmit Belediyespor’da oyuncuların hırsı ve kazanma isteği dikkat çekti.

Özge Özışık: "Herkesi yenebilecek güçteyiz"

Normal sezonu ilk 4 içinde tamamladıkları için mutlu olduklarını söyleyen takım kaptanı Özge Özışık, "Aslında puanımız aynı fakat averajdan dolayı genel sezonda üçüncülüğü kaçırdık. Benim açımdan sezon iyi geçti ama ufak tefek sakatlıklar yaşadım. Bunun dönüşü benim için iyi oldu. İyi bir arkadaş grubuyuz. İyi bir takımız. Play-off’ta Galatasaray ile eşleştik. İyi bir takım. Tabii ki kolay olmayacak. Onlar da yarı final oynamak istiyor ama biz iyi geçen bu sezonu yarı final yaparak, umuyorum ki yarı finali de geçerek finalle iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz. Bu durumu ödüllendirmek istiyoruz. Galatasaray’ı hem kendi evimizde hem de onların sahasında rahat bir şekilde yendik. O yüzden bizim için olumlu ve güzel bir eşleşme oldu. İki maç üzerinden oynanıyor ve bu maçların telafisi yok. Dolayısıyla onlar da iki maç kaybettik diye karşımıza çıkmayacaklardır ama biz bunun bilincindeyiz. Galatasaray ile eşleşmiş olmak bizi asla korkutmuyor. Ligde Fenerbahçe’yi de en çok zorlayan takımlardan biriydik. Burada elimizden kaçtı, onların sahasında da çok az bir sayıyla kaybettik. Karşımıza kim gelirse gelsin biz herkesi yenebilecek güçte bir takımız. Maç maç yolumuza bakacağız" dedi.

Sezonun en üretken yabancısı Hillsman başarının sırrını açıkladı

Normal sezonda 28 maçta görev alarak takıma 595 sayılık katkı veren, ligin en çok sayı üreten, en çok ribaund alan ve verimlilik puanı en yüksek ismi olan Amerikalı oyuncu Khaalia Hillsman, "Takımda iletişimimiz çok iyi. Tüm takım birbirini sezon boyunca tüm maçlarda destekledi. Bu da başarımızın en büyük sırrıydı. Bu da bizi sıralamada önemli yere koydu. Play-offları bir an önce oynamayı bekliyoruz. Bu ara bizim dinlenmemizi sağladık. Kendimizi play-offlarda göstermek ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Yabancı oyuncuların normal sezon sonunda bir an önce yurtlarına dönme isteğiyle ilgili soruya ise Hillsman, "Dışarda birçok sorunumuz oldu ama hep beraber kalarak saha içinde çözmeye çalıştık. Bu takımın bir parçası olmaktan çok mutluyum. Hiç öyle bir düşüncem yok. İlk 4’te bitirdik ama önemli değil. Rakibimiz kimse onunla oynayacağız. Bir an önce oynamak için sabırsızlanıyoruz" yanıtını verdi.

Ayşe Cora: "Küçük hesaplar yapmayıp her maçı kazanmaya oynadık"

26 maçta 398 sayı üreterek takıma büyük katkı sağlayan İzmit Belediyespor’un milli oyuncusu Ayşe Cora ise "İzmit Belediyespor olarak iyi sezon geçirdik. Bu takım kurulduğunda hedef ilk 8’di ama biz son haftaya kadar ikinci durumdaydık. Ligi ikinci bitirmek istedik ama dördüncülükle arasında çok bir fark yok. Takım olarak küçük hesaplar yapmadık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık, tüm maçları kazanmak için oynadık. Onun için takımımla gurur duyuyorum. Play-offta ilk rakibimiz Galatasaray oldu. Ligde iki maçta yendik. Şu an takviye yaptılar ve sezon başına göre çok daha iyi bir kadrolar. Çok daha iyi basketbol oynuyorlar. O yüzden ligdeki kazandığımız maçlara aldanmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yeni bir sayfa açılıyor. Bütün konsantrasyonumuzu bu iki maça vermemiz gerekiyor. Bu turu geçersek büyük ihtimal Fenerbahçe gelecek ama ben bu tarz durumlarda adım adım ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Her maç küçük hesaplar yapmadan, büyük resme bakarak, en iyi basketbolumuzu oynamamız gerekiyor. Bende bütün sezon olduğu gibi bütün her şeyimi play-off’taki maçlara vereceğim" ifadelerini kullandı.

İzmitlilerden destek istedi

Taraftarlara seslenen Cora, "Milli takımımızın bir maçı İzmit’te oynandı. Çok güzel atmosfer vardı. Salon doluydu. Hatta bir koltuğa iki taraftar düşüyordu. Çok güzel ortamda oynadık. Hem İzmit’in takımında oynayıp hem de burada milli takımda oynamak beni çok rahat hissettirdi. Hep oynadığım salonda oynamak rahat hissettirdi. Çok da rahat galibiyet aldık. İzmit önceki yıllarda da kadın basketbolunu hep önemsiyordu, değer veriyordu. Milli maçta da gösterdi. Umuyorum ki play-off maçlarında da aynı şekilde İzmitliler tüm desteğini bize gösterirler" dedi.