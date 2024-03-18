Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman’ın seçim çalışmaları kapsamında hazırlattığı billboardlar tahrip edildi. AK Parti Bilecik İl Başkanlığı saldırıyı kınadı.

Bilecik’te seçim çalışmaları herhangi bir karalama kampanyası olmadan adaylar arasında dostluk çerçevesi içerisinde ilerliyor. Fakat İstasyon ve TOKİ bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, Mustafa Yaman’ın açıklamış olduğu projelerinin yer aldığı görsellerin kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldığı görüldü. Güzel bir atmosferde geçen seçim çalışmalarına birileri tarafından gölgemi düşürülmek isteniyor sorusunu akıllara getiriyor.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, “Partimizde görevli hukukçu arkadaşlarımız konu ile ilgili gerekli işlemleri başlattılar. Çevredeki güvenlik kameraları üzerinden incelemeler yapılıyor. Kısa sürede saldırının faillerinin ortaya çıkarılacağını ümit ediyoruz” denildi.

"Birleştirici olmaya devam edeceğiz"

Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan saldırı çok çirkin ve üzücü. Bu tür eylemler seçim çalışmalarımızın ne kadar verimli geçtiğini göstermektedir. Kampanya süresince sürekli birleştirici olduğumuza vurgu yaparken, bu tür bir saldırının gerçekleşmesi gerçekten üzücü. Yapılan saldırı sadece bize değil Bilecik halkına yapılmıştır. Yapılan bu çirkin eyleme karşı birleştirici olmaya devam edeceğiz” dedi.