Bilecik’te çalınan motosiklet jandarmanın titiz çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Karaağaç Köyünde 10 Ağustos günü Mutlu Karaca adlı şahsın motosikleti çalındı. Jandarmanın titiz çalışması sonucu şuanda Gölpazarı Açık Cezaevinde bulunan Serhat Y. ve Coşkun U. şahısların çaldığı bilgisine ulaştı. Cezaevinde şahısların alına ifadesinde motosikleti İnhisar’ın Samrı köyünde sattıklarını itiraf ettiler. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli aramaya gidildiği esnada 11 ABY 412 plakalı çalıntı motosikletin Vahdettin G. şahsın bahçesinde bulunarak, sahibine teslim edildi.