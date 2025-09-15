Bilecik merkez ve Vezirhan ile Bayırköy beldelerinde çay satan esnafın Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası’na yaptığı zam talebi değerlendirilerek, 10 TL’den satılan çay fiyatları bugün itibariyle 12,5 TL oldu. Konu hakkında açıklama yapan Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Genel Sekreteri Harun Dilek artan maliyetler sonrası esnafın çaya zam talebini değerlendiklerini anlatarak, "Bilecik il genelinde kahvelerde, kıraathaneler ve benzeri işletmelerde çay fiyatlarına 2,5 TL zamlandı. 10 TL’ye satılan çay 12,5 TL olarak güncellendi" dedi.

Kaynak: İHA