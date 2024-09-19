Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)” kapsamında çiftçilere kanola bitkisi tohumu dağıtıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçesinde çiftçilere alternatif ürün olarak görülen, ürün çeşitliliğinin artırılması ve yağlık üretimini arttırmak amacıyla ekiminin yaygınlaştırılması planlanan kanola (kolza) bitkisi, “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)’ kapsamında yaklaşık 2000 dekarlık alan için %50 hibe destekli kanola (kolza) tohumu dağıtıldı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün de katıldığı kanola tohumu dağıtım programına Vali Aygöl’ün yanı sıra Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, Köy muhtarı Mustafa Ertekin ve çiftçiler katıldı.