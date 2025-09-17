Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kavşağı’nda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler, kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridi ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi konulara yoğunlaştı. Yapılan kontrollerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 17 sürücüye ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler aralıksız devam edecek. Trafik kurallarına uyulması hem sürücüler hem de sevdiklerinizin güvenliği açısından büyük önem taşıyor" denildi.