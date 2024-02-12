Bilecik’te trafik ve ilk yardım setleri üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürülürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi.

Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde trafik ve ilk yardım setleri üreten Proles Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. isimli fabrikanın boyahane bölümünde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden fabrika çalışanları durumu hemen 155’e bildirdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü. Yangında fabrika içinde çalışan işçiler dışarı tahliye edilirken, yangında hasar meydana geldi.