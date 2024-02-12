Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, DAĞDER’de düzenlenen programda yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinin Türkiye’nin birliği ve dirliği açısından çok önemli olduğunu belirterek, “İnşallah, millet olarak bu seçimlerden de güçlenerek çıkacağız.” dedi.

Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğİ (DAĞDER) ve AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın düzenlediği dağ yöresi dernek başkanları kahvaltı programına Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Dündar da katıldı. DAĞDER Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda bir konuşma yapan Başkan Dündar, kurucu şehir olan Bursa’daki birlikteliğin herkese örnek olduğuna vurgu yaptı. Türk Milleti’nin tarih boyunca gittiği her yere barış ve huzuru götürdüğünü ifade eden Dündar, “Ecdadımız hiçbir zaman diğer emperyalist milletler gibi sömürgeciliği düşünmemiştir. Dünyanın neresinde zulüm varsa orada barış, huzur ve güveni tesis etmiştir. Osmanlı, Bursa’dan bu felsefe ile çıkarak 3 kıtaya yayılmıştır. Günümüzde de nerede mazlum varsa, Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, Afrika’da sadece Türkiye elini uzatıyor. zulme karşı sadece Türkiye’nin sesi çıkıyor.” diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçimleri’nin Türkiye açısından önemine dikkat çeken Başkan Dündar, “Bu seçimlerin, birliğimiz ve dirliğimizin güçleneceği seçimler olması lazım. Birbirimizi ayıracak ve ayrıştıracak kavga edeceğimiz bir ortamın olmaması lazım. Türkiye düşmanlarının isteyeceği bir ortama fırsat vermemeliyiz. Öncelikle birliğimizi tesis edeceğiz. Bu seçimlerden daha da güçlenerek çıkacağız. Elhamdülillah, devlet ve millet olarak güçlüyüz. Ülke olarak zenginliğimiz, sömürü sonucu değil, üretimin ve alın terinin sonucudur. Terörün beli kırıldıkça bu zenginliklerimiz de artıyor. Gabar terörün merkeziydi şimdi petrol çıkartıyoruz. DAĞDER’in bahçesindeki bu güzel birliktelik herkese örnek olsun. Bu birlikteliği her yerde sağlarsak Allah’ın izniyle önümüzde hiçbir engel ve güç duramaz” dedi.