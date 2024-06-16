Bilecik Belediyesi tarafından başta ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere tüm halkın alışveriş yapabileceği halk bakkalın ikinci şubesi açıldı.

İlki Osmangazi Mahallesi’nde açılan halk bakkalın ikinci şubesi ise Bahçelievler Mahallesi Göçmen Konutları bölgesinde halka kapılarını açtı. Aynı zamanda halk ekmekin de şubeleri olan halk bakkalda vatandaşlarımız haftanın 7 günü hizmet alabilecek. Sabah 08.00 saatleriyle akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak halk bakkalda bütün ihtiyaç malzemeleri temin edilebiliyor.

Bilecik Belediyesinin ’Ekonomi dostu Halk Bakkal’ düşüncesiyle vatandaşlara hizmet vermeye başlayan halk bakkal şubeleriyle vatandaşların daha ekonomik ve daha rahat alışveriş yapabilmesi amaçlanıyor.