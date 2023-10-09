Bilecik’te bir şahsın kaçak silah satışı yapacağı ihbarı alınması üzerine harekete geçen ekipler şahsı suçüstü yakaladı.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine Sakarya’dan gelen bir şahsın kaçak silah satışı yapacağı ihbarı alınması üzerine jandarma ekiplerince harekete geçti. Yapılan takip neticesinde, M.F. isimli şahıs ihbar bölgesinde 3 adet 9 milimetre çapında tabanca, 15 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı fişek ile suçüstü yakalanmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı.