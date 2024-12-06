Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 1 Aralık Dünya AIDS günü dolayısıyla bilgilendirme yapıldı.BİLECİK(İGFA) - Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Fatma Zeynep Özkarlı ve Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Erim Berkin Eker tarafından 1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında ‘İnsan Haklarının İzinde Yürü” sloganıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda üniversiteli gençlere HIV/AIDS konusuna dikkat çekmeye, kamuoyunun bilgilendirilmesine ve duyarlılığının artırılmasına yönelik bilgiler verdi.

Eğitimde, AIDS'in ilk teşhis edildiği tarihten günümüze kadar geldiği yayılış durumu, hastalığın bulaşma şekli, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri anlatıldı.

Program sonunda seminere katılan gençlere kırmızı kurdele takılıp farkındalık oluşturuldu.