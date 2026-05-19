Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma köpek timleri tarafından öğrencilere yönelik gösteri düzenlendi.

Gölpazarı İsmail Kara Anaokulu öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığına getirilerek jandarma köpek timleri tarafından öğrencilere yönelik gösteri düzenlendi. Program kapsamında öğrencilere asayiş ve trafik tim odaları tanıtılırken, jandarma ekiplerince kullanılan cihazlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Etkinlik öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Öte yandan, öğrencilere Tim Jandarma boyama kitabı ve çeşitli hediyeler de dağıtıldı.