Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin stadında gerçekleşen mezuniyet töreni, öğrencilerin geçişiyle başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra mezun öğrencilerin adına konuşma yapan lisans birincisi mezunu Gülnur Yıldız, “Mezunları temsilen bugün bu konuşmayı yapmaktan dolayı büyük heyecan ve gurur duyuyorum. Beş yıl önceçiçeği burnunda öğrenciler olarak çıktığımız yolculuğu bugün burada mezun olarak sonlandırıyoruz. Yorucu geçen vizeler, finaller, ödev ve sunum hazırlıklarını başarıyla tamamlayarak geride bırakıyoruz. Öğrenim insanın yaşamı boyunca devam eden bir faaliyet olduğu için öğrenim hayatımız bitti demek doğru olmayacaktır” diye konuştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kaplancıklı, konuşmasında ailelere seslenerek; “Evlatlarınızla gurur duyunuz. Onlar “İlim bil, irfan bil, söz bil” nasihatıyla bizlere yol gösteren Şeyh Edebali’nin adını taşıyan Üniversitemizden; ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı, bilimsel bilgi ile donanımlı, etik ve ahlaki değerleri yüksek, ilim-irfan ve söz bilen bireyler olarak mezun oluyorlar. Evlatlarınızın eğitim hayatları boyunca onların yanında ve destekçisi oldunuz. Şimdi ise evlatlarınızın bu mutluluğuna hep birlikte ortak olmaktayız” dedi.

Konuşmalarının ardından tören, halk oyunları gösterisi, fakülte ve meslek yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere belge takdimi, mezun kütüğüne isim çakılması ile devam etti. Son olarak mezunların keplerini coşkuyla havaya atması ile tören sona erdi.

Törene; Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğg. Uğur Ertekin, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, akademik ve idari personel ile çok sayıda aile katıldı.