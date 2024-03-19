Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında çarşıda ve cami önlerinde dilenenlere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetimlerde şehir dışından gelerek, çarşı merkezi ve cami önlerinde dilenen ve zabıta ekiplerini görünce kaçmaya çalışan 2 kişi yakaladı. Yakalanan 2 erkek şahıs ekiplerce Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Dilenciler, üzerinden çıkan para tutanak ile teslim alınırken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kabahatler kanununa göre 977’er lira idari para cezası yazarak geldikleri yerlere gönderildi.