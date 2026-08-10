Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz ve kurum amirleri, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde inceleyerek bölgelerin turizm potansiyelini değerlendirdi. İlk olarak Sakarya Nehri üzerinde, Gölpazarı'nı Vezirhan'a bağlayan eski güzergâhta bulunan Tarihi Demirköprü incelendi. Taş yığma ayakları ve demir konstrüksiyonuyla dikkat çeken köprünün, geçmişte bölgenin ulaşım ve ticaretinde önemli rol üstlendiği belirtildi. Heyet daha sonra 550 rakımlı Meryem Dağı'nda incelemelerde bulundu. Yamaç paraşütüne elverişli yapısıyla dikkat çeken dağın doğa ve macera turizmi açısından değerlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Onur Titiz, Gölpazarı'nın sahip olduğu tarihi ve doğal değerlerin ilçenin turizm potansiyeline önemli katkı sağlayacağını belirterek, 'Tarihi ve doğal zenginliklerimizi yerinde inceleyerek bu değerlerimizi nasıl daha etkin şekilde tanıtabilir ve turizme kazandırabiliriz, bunu değerlendiriyoruz. Gölpazarı'nın sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.