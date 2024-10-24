Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bünyesine 5 personel alımı yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan Toplum Yararına Programı protokolü kapsamında özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında; 1 kadro Pazaryeri olmak üzere 5 personel alımı yapılacak. Program kapsamında; başvuruların 22-26 Ekim 2024 tarihleri arasında alınarak, başvurular İŞKUR e-şube, Alo 170 üzerinden yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca, tüm başvuru sahiplerinin İŞKUR sisteminde bulunan adres ve iletişim bilgilerinin güncel olması gerekiyor.