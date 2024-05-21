Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan araç içerisinde, 8 adet sentetik ecza (Neurontin) maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 3 şahıstan birinin üzerinden de 52,19 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1 adet 9 mm tabanca ele geçirildi.

Şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti’ ve ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ suçlarından yasal işlem başlatılarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçundan yasal işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.