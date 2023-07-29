Müzik Dolu Bir Yazın Heyecanı Bursa'ya Düşüyor! Bursa, müzik dolu bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Uludağ ve Uluslararası Bursa Festivali kapsamında birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Bu müzik şöleni, müzikseverleri tam anlamıyla büyüleyecek!

4 Ağustos'ta Uludağ Müzik Festivali, Teoman ve Haluk Levent konserleriyle başlıyor. İkili, muhteşem performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Aynı gece, Club Inferno Bursa'da Ayçin Asan da enerjik şarkılarıyla sahnede olacak.

5 Ağustos'ta Uludağ Müzik Festivali'nde Emir Can İğrek ve Zeynep Bastık seyirciyi coşturacak. Bu gece ayrıca Uludağ Yaz Festivali'ne de ev sahipliği yapacak. Duman, Ceza, Yaşlı Amca, Sufle, Hedonutopia ve Emre Fel gibi birbirinden yetenekli sanatçılar, unutulmaz bir müzik maratonu sunacak.

6 Ağustos'ta Köfn ve Mabel Matiz Uludağ Müzik Festivali'nde, Emre Aydın, Uzi, Madrigal, Tuğkan, Mavi Gri ve Elçin Orçun ise Uludağ Yaz Festivali'nde sahne alacak. Aynı gece, Club Inferno Bursa'da ise Semicenk'in çarpıcı performansıyla geceye renk katacak.

7 Ağustos'ta Uludağ Yaz Festivali, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Sagopa Kajmer, Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Soft Analog ve Melisa Karakurt gibi isimlerin muhteşem performanslarıyla devam edecek. Müzik dolu geceye tanıklık etmek için hazır olun!

Bu heyecan dolu program, ağustos ayının ortasına kadar sürmeye devam edecek. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Serdar Ortaç, Cem Adrian, Melis Sökmen, Senforocok, Armin Muzeferija ve daha birçok ünlü isim Bursalı müzikseverlerle buluşacak.

11 Ağustos'ta Serdar Ortaç, Club Inferno Bursa sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Enerjik sahne performansıyla tanınan Ortaç, unutulmaz bir gece vaat ediyor.

Aynı tarihte Uluslararası Bursa Festivali, BBDSO ile Hakan Aysev'in muhteşem bir performansına ev sahipliği yapacak. Büyüleyici müzikleriyle dinleyicileri kendine hayran bırakan bu ikili, festivalin unutulmaz anlarından birini sunacak.

13 Ağustos'ta ise Cem Adrian ve Melis Sökmen, Uluslararası Bursa Festivali kapsamında sahne alacak. Cem Adrian'ın dokunaklı sesi ve Melis Sökmen'in güçlü vokaliyle bir araya gelecekleri bu performans, müzik tutkunlarını duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

14 Ağustos'ta sahneye çıkacak olan Senforock, Uluslararası Bursa Festivali'nde rock severleri coşturacak. Sert ve enerjik müzikleriyle kalpleri fethedecek bu grup, unutulmaz bir gece vadediyor.

16 Ağustos'ta düzenlenecek olan Uluslararası Bursa Festivali'nde Bosnalı müzisyen Armin Muzeferija sahne alacak. Kendine özgü tarzı ve etkileyici performansıyla izleyicileri büyüleyecek.

Aynı tarihte Fanta Fest Bursa'da gerçekleşecek konserde ise Edis, Ceza ve Güneş, dinamik sahne şovlarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Ayrıca, Gülşen de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak ve müzikseverlere unutulmaz bir performans sunacak.

18 Ağustos'ta Uluslararası Bursa Festivali'nde Yonca Evcimik, Burak Kut, Grup Vitamin, Mansur Ark ve Ferda Anıl Yarkın, sahnede bir araya gelecek. Bu eşsiz müzik kombinasyonu, geceye renk katacak ve unutulmaz bir deneyim sunacak.

19 Ağustos'ta Serdar Ortaç, Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda yeniden sahne alacak. Serdar Ortaç hayranları için bu konser kaçırılmaması gereken bir fırsat olacak.

Aynı tarihte Hayal Kahvesi Bursa'da ise Çağan Şengül, enerjik performansıyla dinleyicileri coşturacak.

20 Ağustos'ta Club Inferno Bursa'da Halodayı sahne alacak. Bu müzik dolu gece, dans etmek ve eğlenmek isteyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Aynı tarihte Uluslararası Bursa Festivali'nde Ziynet Sali, etkileyici sesi ve büyüleyici sahne performansıyla izleyicileri kendine hayran bırakacak.

21 Ağustos'ta Uluslararası Bursa Festivali'nde Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunu, izleyicileri gülme krizine sokacak. Bu komedi dolu gece, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

23 Ağustos'ta Mustafa Keser, Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne alacak. Efsanevi sesiyle hafızalara kazınan sanatçı, unutulmaz bir gece sunacak.

24 Ağustos'ta Della Miles, Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne alacak. Dünya çapında tanınan ve etkileyici performansıyla dikkat çeken Miles, izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak.

25 Ağustos'ta Eypio ve Tuğçe Kandemir, Uluslararası Bursa Festivali'nde bir araya gelecek. İkili, sevilen şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Aynı tarihte Hayal Kahvesi Bursa'da ise Can Gox sahne alacak ve dinleyicilere duygusal bir müzikal yolculuk sunacak.

27 Ağustos'ta Uluslararası Bursa Festivali'nde Haluk Levent, güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla izleyicileri büyüleyecek. Aynı tarihte Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Semicenk, enerjik performansıyla izleyicileri coşturacak.

28 Ağustos'ta Uluslararası Bursa Festivali'nde Fettah Can ve Cansu Kurtçu, sahne alacak. Bu müzik dolu gece, unutulmaz bir deneyim sunacak.

30 Ağustos'ta Uluslararası Bursa Festivali'nin kapanışını Ebru Gündeş yapacak. Ebru Gündeş hayranları için bu konser, kaçırılmaması gereken bir fırsat olacak.

Bursa, ağustos ayında gerçekleşecek olan etkinliklerle unutulmaz bir müzik şölenine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sahnesinde yıldızlar geçidinin yaşanacağı Uluslararası Bursa Festivali, Club Inferno, Bursa Açıkhava Tiyatrosu ve Hayal Kahvesi gibi ünlü mekanlarda konserlerle kalpleri fethedecek. Müzikseverlerin heyecanla beklediği bu muhteşem etkinlikler, magazinsel bir atmosfer sunacak. Ağustos ayının kapanışıyla birlikte, Bursa'nın muhteşem festival atmosferi sona erecek. Bu etkinliklerle dolu dolu yaşanan yaz ayları, müzikseverlerin kalbinde derin izler bırakacak. Eşsiz konserler, büyüleyici performanslar ve unutulmaz anlarla dolu bu etkinlikler, Bursa'nın müzikal cazibesini gözler önüne serecek.

Eşsiz sahne performansları, unutulmaz şarkılar ve enerjik atmosferiyle bu etkinlikler, müzik tutkunlarının kalplerinde derin bir iz bırakacak. Siz de bu müzik dolu etkinliklere katılarak, unutulmaz anılar biriktirebilir ve Bursa'nın büyülü festival atmosferinin keyfini çıkarabilirsiniz.